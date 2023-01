Snam, Venier: M&A se si presenteranno opportunità in Italia

Snam

(Teleborsa) -potrà considerare l'"se si presenteranno opportunità non organiche nelcon una chiara focalizzazione sul". Lo ha affermato, amministratore delegato di, rispondendo alle domande degli analisti durante la presentazione alla comunità finanziaria del nuovo piano strategico 2022-2026 , che prevede investimenti totali pari a 10 miliardi di euro (in aumento del 23% rispetto al piano 2021-2025)."Abbiamoattualmente in atto nell'area business del biometano, che fanno parte della pipeline avviata nel 2022 e che sarà portata avanti nel 2023, ma sonorispetto ai numeri che abbiamo presentato", ha puntualizzato l'AD.A una domanda sulla possibilità che Snam sia interessata alla, Venier ha detto che "la risposta è ovvia: a, ma molto dipende dalle decisioni cheprenderanno, quindi seguiremo queste decisioni attentamente".Rispondendo a una domanda sullo stile del nuovo management, visto che per il CEO e il CFO si tratta del primo piano, Venier ha detto: ". Un numero chiave che mi viene in mente a questo proposito è che il 55% del piano è già stato approvato e quindi a non c'è dubbio che questi investimenti verranno attuati".Il manager ha sottolineato la necessità di "". Un assist arriva dal cosiddetto "controflusso, un aspetto che in passato era meno importante". "In futuro questo rappresenterà un'opportunità che coglieremo sempre di più - ha spiegato - Consideriamo questo flusso verso Nord come una cosa che aumenterà".