ABB vende divisione Power Conversion per 505 milioni di dollari

ABB

(Teleborsa) -, multinazionale svizzero-svedese operante nella robotica, nell'energia e nell'automazione, ha raggiunto un accordo perin contanti. La transazione dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2023.Alla chiusura, ABB prevede di registrare un piccolo guadagno contabile non operativo nel reddito da operazioni sulla vendita. La divisione Power Conversion, precedentemente Lineage Power, è stata acquisita da ABB nell'ambito dell'acquisizione dinel 2018 eper ABB.La divisione ha sede a Plano, Texas, e impiega circa 1.500 dipendenti in tutto il mondo, prevalentemente in tre siti e nella sede centrale negli Stati Uniti. Ha generatoper circa 440 milioni di dollari e undi circa 50 milioni di dollari nel 2022, con una chiara focalizzazione sul mercato nordamericano.