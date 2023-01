Davos, Dombrovskis: "Coordinare politica monetaria e fiscale e avanti con riforme"

(Teleborsa) - In una fase del ciclo economico così complessa occorre "che vi siano" e quindi occorreaffinché non vadano ad aumentare il debito. E' quanto ribadito dal l vicepresidente esecutivo della Commissione Europea e commissario al commercio, in una intervista a La Stampa a margine del World Economic Forum di Davos (Svizzera).ha aggiunto - "la nostra valutazione della manovra per il 2023 è positiva" e quindianche perché "il 2023 sarà il grande anno dei pagamenti legati ae tutti gli Stati membri devono avanzare con le riforme e gli investimenti. Non si può restare indietro".Dombrovskis conferma che "lae probabilmente eviteremo una recessione", ma occorre "porre fine alla guerra", facendo "pressione sui rissi" ed offrendo "tutto il sostegno necessario a Kiev, militare e finanziario. L’Ue ha già reso disponibili 18 miliardi e ne ha versati tre".Parlando della, il vicepresidente ha detto "cerchiamo diprima del vertice di marzo, in modo da poter intavolare una proposta legislativa". Quanto al, afferma che "è qualcosa su cui ragionare" ed ammette che è ", soprattutto in alcuni Paesi".In relazione alannunciato dalla Presidente Ursula von der Leyen, Dombrovskis afferma che occorreràattraverso "un ii nel bilancio Ue".A proposito dell’, il commissario ammette chee quindi occorre "sostenere ebasato su regole precise e rispettate" e soprattutto occorre rispondere ai sussidi americani "in una cornice europea equilibrata dal punto di vista della concorrenza in modo da utilizzare al meglio i fondi esistenti, ricalibrando temporaneamente le regole sugli aiuti di stato e non eliminandole".