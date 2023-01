Eli Lilly, titolo sotto pressione dopo "no" FDA a trattamento Alzheimer

Eli Lilly

Eli Lilly

S&P 100

Eli Lilly

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titoloche mostra una flessione dell'1,46%.A pesare sulle azioni contribuisce la decisione della(FDA) di non autorizzare il nuovo trattamento dell'Alzheimer sviluppato da Eli Lilly. La FDA ha motivato la decisione citando la necessità di ulteriori dati dai test clinici.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 344 USD con tetto rappresentato dall'area 348,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 342,1.