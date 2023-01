Mercati asiatici positivi prima del capodanno cinese

Tokyo

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, sulle aspettative di ripresa per l'economia cinese. Un importante impulso economico dovrebbe arrivare dal, che si festeggia questo weekend, soprattutto dopo che il paese ha allentato la maggior parte delle restrizioni anti-Covid.chiude la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,51%. Ilprenderà in considerazione la revisione delle misure per il Covid-19 già a partire da questa primavera,a una categoria meno grave e allentando l'obbligo per le persone di indossare mascherine nei luoghi pubblici al chiuso, ha affermato il primo ministro Fumio Kishida.Sul fronte macroeconomico, ha mostrato l'accelerazione più ampia dal 1981 su base annuale.Sulla stessa linea,procede a piccoli passi, avanzando dello 0,49%, emostra un buon rialzo, segnando un +0,76%. La Banca centrale cinese ha mantenutoper il quinto mese, come previsto.In denaro(+1,45%); sulla stessa linea, in moderato rialzo(+0,63%). Senza direzione(-0,04%); leggermente positivo(+0,23%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,56%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,11%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari 0,39%, mentre il rendimento delscambia 2,98%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,8%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 48,8 punti).