Tokyo in frazionale ribasso

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, zavorrate dai titoli tecnologici, dopo che ilè rimbalzato anche in Asia, appesantendo i semiconduttori. A rafforzare il clima negativo ha contribuito unriguardo il, di cui non arrivano ancora sufficienti dettagli.Prevale la cautela a, con l'indiceche continua la seduta con un calo dell'1,72%; sulla stessa linea, che continua la giornata in ribasso dello 0,96%.(+0,38%); in rosso(-0,78%).Sulla parità(-0,15%); in lieve ribasso(-0,49%).La giornata del 15 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,06%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,05%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,01%.Il rendimento dell'tratta 0,96%, mentre il rendimento delè pari 2,13%.