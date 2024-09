Borse asiatiche in rally, bene i titoli dei chip

Micron

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, mentre continua l'entusiasmo per le misure di stimolo annunciate in Cina, mentre i titoli tecnologici, in particolare quelli dei produttori di, beneficiano della trimestrale sopra le attese del colosso statunitensemostra un grande guadagno, con ilche mette a segno un +2,79%; sulla stessa linea, in forte aumento, che avanza del 2,48%, e, che sale del 2,33%.Balza in alto(+2,96%); sulla stessa linea, su di giri(+2,41%). Sale(+0,29%); sulla stessa tendenza, positivo(+1,04%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,09%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 25 settembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,14%.Il rendimento dell'tratta 0,83%, mentre il rendimento delè pari 2,06%.