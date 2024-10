Tokyo positiva, nuovo primo ministro frena su aumento tassi

Nikkei 225

(Teleborsa) - Crolla la Borsa di Hong Kong, con il rally favorito dagli stimoli di Pechino che sembra attenuarsi, mentre è in rialzo la maggior parte dei mercati asiatici, con ilche mette a segno un +1,97%. Ieri, il nuovo primo ministro giapponese, Shigeru Ishiba, ha detto che leI mercati dellarimarranno chiusi fino all'8 ottobre per una settimana di vacanza e larimarrà chiusa giovedì per il National Foundation Day. I mercati di Taiwan sono rimasti chiusi per un secondo giorno consecutivo poiché il tifone Krathon ha portato piogge torrenziali sull'isola.Negativo(-1,25%); sulla parità(+0,04%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,11%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,06%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,13%.Il rendimento dell'scambia 0,82%, mentre il rendimento per ilè pari 2,18%.