Positiva la borsa di Tokyo insieme al resto dell'Asia

(Teleborsa) - Si chiude in lieve aumento l'ultima seduta della settimana per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,01%, frenata dalla debolezza degli indici azionari statunitensi e in attesa delle indicazioni dal mercato del lavoro USA. Chiusi ancora per festa nazionale i mercati della Cina continentale.Su di giri(+2,45%) ancora entusiasta delle massicce proposte di stimolo economico del governo di Pechino.Positiva la piazza di(+0,47%); sulla stessa linea(+0,52%), mentre scivola(-0,77%).Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,55% rispetto alla seduta precedente. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,06%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%.Il rendimento dell'è pari 0,88%, mentre il rendimento delscambia 2,18%.