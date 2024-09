Asia prosegue il rally in scia decisione Banca Centrale Cinese

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - I mercati asiatici hanno proseguito la performance positiva di ieri innescata dalle misure di sostegno annunciate dallae dopo la decisione delladi mantenere stabile il costo del denaro.Il listino dicontinua la seduta sopra la parità, con ilche guadagna lo 0,83%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso, mentre, al contrario, giornata brillante per, che avanza del 3,54%.Balza in alto(+3,71%); sulla stessa tendenza, in rialzo(+0,79%).Guadagni frazionali per(+0,02%); sulla parità(-0,07%).Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,36%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,18%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,02%.Il rendimento dell'tratta 0,83%, mentre il rendimento delè pari 2,06%.