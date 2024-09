Borse asiatiche positive. Tokyo chiusa per festività

Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo le principali borse asiatiche orfane oggi del faro della piazza dirimasta chiusa per l'equinozio di autunno.Il sentiment sui mercati è ancora sostenuto dal taglio dei tassi di interesse da parte della, mentre laha immesso oggi liquidità per complessivi 234,6 miliardi di yuan, con l'obiettivo di "mantenere una liquidità ragionevolmente sufficiente nel sistema bancario alla fine del trimestre". L'istituto centrale, inoltre, ha abbassato il tasso delle operazioni pronti contro termine a 14 giorni all'1,85% dall'1,95%.Tra i listini asiatici che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,avanza in maniera frazionale, arrivando allo 0,49%.In frazionale progresso(+0,36%); consolida i livelli della vigilia(+0,12%).Guadagni frazionali per(+0,22%); in lieve ribasso(-0,55%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,16%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 22 settembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,05%.Il rendimento dell'scambia 0,86%, mentre il rendimento per ilè pari 2,05%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 49,5 punti).