Positivo il Nikkei 225, mercato cinese in territorio negativo

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 1,19%, mentre, al contrario, giornata negativa per, in calo dello 0,97%.La borsa giapponese risulta la migliore dei mercati asiatici che hanno comunque registrato una giornata positiva in scia alla buona performance die dei. Scende lain Giappone: ad agosto ha registrato un -3,3%.I mercati cinesi pagano invece la debole inflazione e i dati commerciali che sono stati pubblicati questa settimana. Inoltre mancano ancora i dettagli del piano di stimolo annunciato da Pechino.Depresso il mercato di(-2,27%); leggermente positivo(+0,30%).Sulla parità(-0,18%); in rialzo(+0,81%).Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,35%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,31%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,12%.Il rendimento dell'tratta 0,97%, mentre il rendimento delè pari 2,16%.