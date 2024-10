Debole Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Il listino dichiude la seduta sotto la parità, così come si muovono in ordine sparso le altre piazze d'estremo oriente che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. A pesare sulla borsa nipponica contribuisce la debolezza degli indici azionari americani, in attesa di maggiori indicazioni dalla stagione delle trimestrali.L'indice giapponesescivola dell'1,23%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata venerdì scorso, mentre, al contrario,fa un piccolo salto in avanti dello 0,51%.Leggermente positivo(+0,11%); in discesa(-1,17%).Consolida i livelli della vigilia(-0,26%); in forte calo(-1,57%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,17%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,11%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,07%.Il rendimento dell'è pari 0,98%, mentre il rendimento delscambia 2,13%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 49,7 punti).