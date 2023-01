Nordstrom taglia guidance dopo vendite in calo nelle festività

Nordstrom

(Teleborsa) -, colosso statunitense della grande distribuzione, ha annunciato un calo delledel 3,5% per ile terminato il 31 dicembre 2022, rispetto alle nove settimane terminate il 1° gennaio 2022."Le festività natalizie sono statee le vendite sono state inferiori rispetto ai livelli pre-pandemia - ha affermato il CEO Erik Nordstrom - Mentre continuiamo a vedere una maggiore resilienza nelle nostre coorti a reddito più elevato, è chiaro che icon la loro spesa dato il contesto macro più ampio".La società ha effettuato ulteriori ribassi per concludere l'anno in una. Ora prevede che i livelli delle scorte di fine anno saranno in calo di una percentuale a due cifre rispetto allo scorso anno e all'incirca ai livelli del 2019. "Avere un livello di inventario e un mix più sani ci posiziona bene perdei consumatori", ha affermato il presidente Pete Nordstrom.Sulla base dei risultati delle festività, la società ha. Si attende ora una crescita dei ricavi, comprese le vendite al dettaglio e i ricavi delle carte di credito, nella fascia bassa delle previsioni precedentemente emesse dal 5 al 7%. L'utile per azione (EPS) rettificato, escluso l'impatto dell'eventuale attività di riacquisto di azioni, è visto nel range 1,50-1,70 dollari, rispetto alla previsione precedente da 2,30 a 2,60 dollari.