SSE aumenta prospettive sugli utili con forti condizioni di mercato

SSE

SSE

(Teleborsa) -, azienda britannica attiva nel campo dell'energia, harettificato per l'intero anno 2022/23 a oltre 150 pence, dalla precedente guida di almeno 120 pence.L'aggiornamento riflette "o, con una continua buona disponibilità e condizioni di mercato favorevoli che portano a un'ottimizzazione degli impianti di generazione e dello stoccaggio del gas, compensando in modo significativo la produzione di energia rinnovabile inferiore al previsto e i costi di riacquisto della copertura"."SSE si sta comportando bene in un, sottolineando la forza del nostro equilibrato mix di attività e la qualità delle nostre risorse, e siamo ben posizionati per offrire una solida performance finanziaria per l'intero anno", ha commentato ilBuona la performance di, che si attesta a 17,34 sterline sulla Borsa di Londra, con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 17,61 e successiva a 18,17. Supporto a 17,06.