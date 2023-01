TIM, Moody's assegna rating B1 e outlook negativo a nuovi bond

Moody's

TIM

(Teleborsa) -ha assegnato ilalle nuove obbligazioni senior unsecured che saranno emesse da. L'. La società di telecomunicazioni ha incaricato un consorzio bancario di guidare di un'emissione a cinque anni denominata in euro.dell'emissione saranno utilizzati per aumentare la liquidità dopo il rimborso delle obbligazioni MTN senior unsecured da 1 miliardo di euro scadute il 16 gennaio 2023 e per far fronte parzialmente al rifinanziamento delle prossime scadenze nel 2023.Moody's ricorda che l'operazione segna anche ildi Telecom Italia al mercato obbligazionario, il che aiuterebbe la gestione della liquidità."L'operazione è leverage neutral e consente a Telecom Italia di anticipare la scadenza di parte dei pagamenti del debito al 2023 in un momento di significative esigenze di rifinanziamento. Tuttavia, a causa delle mutate condizioni di mercato, isul nuovo debito senior unsecuredal debito ritirato, con un impatto negativo sul free cash flow", afferma Ernesto Bisagno, VP-Senior Credit Officer di Moody's e lead analyst di Telecom Italia.