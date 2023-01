Giappone, meeting di fine anno della BoJ

(Teleborsa) - Nel meeting della Bank of Japan (BoJ) del 19 e 20 dicembre, i funzionari hanno confermato ancora i tassi d'interesse sullo 0,10% in negativo, annunciando a sorpresa l'ampliamento a più o meno 0,50% dal precedente più o meno 0,25% per la gamma delle fluttuazioni dei rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni. Una decisione che, secondo l'istituzione, consente ai tassi di interesse a lungo termine di aumentare ulteriormente, una mossa volta ad alleviare alcuni dei costi dello stimolo monetario prolungato., al 4%, dal 3,7% di novembre, superando per il nono mese consecutivo l'obiettivo della banca centrale guidata da, il cui incarico sta volgendo al termine. Il prossimo mese, secondo quanto riportato dai media, si conoscerà il suoTornando ai prezzi al consumo giapponesi, l'accelerazione è stata causata dall'aumento dei costi energetici e dai prezzi più alti dei beni importati, come conseguenza della svalutazione dello yen.