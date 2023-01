Juventus, titolo non fa prezzo in Borsa dopo sentenza FIGC

Juventus

(Teleborsa) - Sotto pressione il titoloche non riesce a fare prezzo in Borsa in avvio di contrattazione. Le azioni, al momento, segnano un calo teorico dell'11,2%.A pesare sul titolo del club bianconero contribuisce la penalizzazione di 15 punti nel campionato di Serie A decisa dalla FIGC."La Corte Federale di Appello – Sezioni Unite, visto il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva proposto dalla Procura Federale, ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e pertanto revocato la pronunzia della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto,, di mesi 16 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA" - si legge in una nota diramata nel fine settimana dal club bianconero - che aggiunge: "Con la pronunzia revocata la Corte Federale di Appello aveva rigettato il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale che, a sua volta, aveva prosciolto Juventus e gli altri soggetti deferiti per insussistenza di qualsiasi illecito disciplinare in ordine alla valutazione degli effetti di taluni trasferimenti dei diritti alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di plusvalenze".La Società - conclude la nota - "attende la pubblicazione delle motivazioni e preannuncia sin d’ora laal Collegio di Garanzia dello Sport nei termini del Codice di Giustizia Sportiva".