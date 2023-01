Maire Tecnimont amplia portafoglio tecnologico con l'acquisizione di Conser

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha, società di tecnologie proprietarie e di ingegneria di processo con sede a Roma. L'operazione consente a Maire Tecnimont di rafforzare ulteriormente la propria leadership nel settore dei polimeri aggiungendo al proprio portafoglio tecnologico le tecnologie per gli intermedi delle plastiche biodegradabili e per le specialità chimiche a valore aggiunto.Ilè previsto entro il 15 aprile 2023. La controllata NextChem Holding detiene l'di acquisire la restante quota del 16,5% entro i prossimi tre anni.Conser, che nel 2022 ha sviluppatototali attesi per circa 25 milioni di euro, può contare su undiversificati dedicati alla transizione energetica e ai processi per prodotti di chimica fine ad alto valore aggiunto.Il portafoglio comprendeper l'anidride maleica, il butandiolo e il dimetil succinato, che sono elementi fondamentali per la produzione di plastiche biodegradabili. Il portafoglio comprende anche tecnologie per vettori di idrogeno organico liquido, chimica fine per la produzione di batterie al litio e derivati a base biologica."Questo importante passo consente al gruppo Maire Tecnimont di ampliare il proprio portafoglio tecnologico nell'area dei prodotti chimici sostenibili - ha commentatodi Maire Tecnimont - Integreremo la nostra value proposition come licensor di tecnologie e fornitore di servizi ad alto contenuto tecnologico a supporto della transizione energetica con nuove soluzioni innovative per supportare i mercati globali nel percorso verso un'economia più sostenibile"."Apprezziamo il valore aggiunto cheha portato alla società, e siamo entusiasti di continuare a lavorare con lui ed il suo team", ha aggiunto.