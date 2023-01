Microsoft effettua investimento multimiliardario in OpenAI

Microsoft

(Teleborsa) -haattraverso "per accelerare le scoperte dell'Artificial Intelligence (AI) e garantire che questi vantaggi siano ampiamente condivisi con il mondo". OpenAI è la società dietro a, un chatbot basato su intelligenza artificiale e machine learning, specializzato nella conversazione con un utente umano.Microsoftdell'accordo. Nelle scorso settimane Semafor aveva riferito di un investimenti da 10 miliardi di dollari sulla base di una valutazione complessiva di 29 miliardi di dollari.L'annuncio odierno segue i. Microsoft ha affermato che la rinnovata partnership accelererà i progressi nell'intelligenza artificiale e aiuterà entrambe le società a commercializzare tecnologie avanzate in futuro."Abbiamo formato la nostra partnership con OpenAI attorno all'ambizione condivisa di far progredire responsabilmente la ricerca AI all'avanguardia e dicome nuova piattaforma tecnologica", ha affermatodi Microsoft."In questa fase successiva della nostra partnership, gli sviluppatori e le organizzazioni di tutti i settori avranno accesso alladi intelligenza artificiale con Azure per creare ed eseguire le loro applicazioni". Azure è la piattaforma cloud di Microsoft.