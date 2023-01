MIMIT, aperto tavolo con i sindacati. Urso: "Anno cruciale per nuova politica industriale"

(Teleborsa) - Si è aperto oggi a Palazzo Piacentini ilIl confronto è stato presieduto dal, alla presenza deie si è sviluppato in due distinti incontri che hanno visto il coinvolgimento rispettivamente deiIl confronto odierno – spiega il MIMIT in una nota – segue i precedenti incontri con le organizzazioni sindacali del settore metalmeccanico e il tavolo della moda, e cade alla viglia dellas in programma per domani, con incontri in Parlamento europeo e con i commissari sui temi della politica industriale, e in vista della definizione dei contenuti dei due provvedimenti collegati alla Legge di bilancio che tratteranno, rispettivamente, la riforma degli incentivi e la valorizzazione del Made in Italy."Il 2023 sarà l'anno cruciale per realizzare una politica industriale italiana, che sarà in sintonia con la nuova politica industriale europea, assolutamente decisiva per rispondere alla duplice sfida di Stati Uniti e Cina – ha dichiarato il Ministro nel suo intervento –. Il tavolo avviato oggi – ha continuato– diventerà un'occasione di confronto periodica e continuativa sia sugli strumenti nazionali sia su quelli europei. Faremo altrettanto con le forze produttive, così da realizzare appieno una 'cabina di regia' con sindacati e imprese, che ci aiuti a sviluppare la politica industriale che serve al Sistema Italia, per rilanciare produzione e lavoro nei nuovi scenari globali. Un lavoro di squadra assolutamente necessario".