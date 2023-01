Simest, Corradini D'Arienzo: con MAECI al fianco delle imprese italiane che operano nei Balcani

(Teleborsa) - “In considerazione dell’importanza strategica deiper l’economia italiana,ha messo a punto, in sinergia con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, unper le imprese italiane con interessi diretti nell’area balcanica e per tutte le realtà appartenenti alle loro filiere produttive. La prima azione, di natura finanziaria, prevede la destinazione di una tranche di 200 milioni di euro a valere Fondo 394 a supporto di progetti di consolidamento, innovazione ed espansione estera". Così l’Amministratore Delegato di SIMEST,, in occasione della Conferenza "L'Italia e i Balcani Occidentali: crescita e integrazione. Obiettivi, strumenti e opportunità per il Sistema Italia"."A tale misura sarà affiancata – nei prossimi mesi – l’apertura di una nuova sede SIMEST nell’area, con l’obiettivo di agevolare le interlocuzioni con i partner e con le. Una concreta azione di sostegno finanziario e istituzionale che conferma il ruolo di SIMEST e del Gruppo CDP quale partner chiave nel processo di internazionalizzazione del nostro tessuto produttivo”, ha aggiunto.