BCE avanti sui tassi: quasi "scontato" il rialzo a febbraio poi parleranno dati

(Teleborsa) -finché non avrà raggiunto il suo obiettivo didi lungo periodo del 2%. Lo hanno ribadito due pesi massimi del Board, il presidente della Bundesbank J, ed il governatore della Banque de France"Dobbiamo riportare l'inflazione sotto controllo.", ha affermato, in una intervista congiunta al quotidiano francese L'Express, assieme al suo collega francese-, dal canto suo, ha ipotizzato che "raggiungeremo il. E l'inflazione calerà al 2% tra la fine del 2024 e il 2025".Dichiarazioni che sembrano confermare la, ribadita a Davos anche dalla president, la quale ha assicuratoribadendo la necessità di aumentare i tassi "significativamente" e ad un ritmo costante di 50 punti per volta. Una ipotesi confermata per febbraio anche dal, il quale però ha preso le distanze da una politica di austerità ad oltranza ed ha affermato che per marzo occorrerà "rivalutare la situazione" Il governatore della Banca d'Italiache siede con i colleghi nel Board, ha riaffermato una, affermando che serve gradualità, prudenza e maggiore equilibrio nella valutazione dei rischi sui rialzi dei tassi.Anche il presidente della Banca centrale grecas, nei giorni corsi, ha invocato un, per assicurare "una trasmissione agevole della politica monetaria in ciascun paese". Il banchiere ha poi ammesso che i tassi dovranno aumentare ancora, ma per l'intertezza e la volatilità die mercati "è molto difficile prevedere con precisione il livello al quale i tassi di interesse devono essere fissati" Di parere diverso, presidente della National Bank of Slovakia, il quale afferma cheed occorre "mantenere" altri due rialzi da 50 punti base Insomma, è chiaro che questa è unae, all'interno del Board, vi sono pareri diversi circa la strada da seguire. ladi politica monetaria sarà giovedì, ma un aumento di 50 punti è quasi scontato. Piùche si prenderà