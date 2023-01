Grifal, fatturato raddoppiato ultimi due anni: assist da brevetto cArtù

Grifal

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, attivo nel mercato del packaging industriale dal 1969, ha esaminato iconsolidati relativi all’esercizio 2022, non ancora sottoposti a revisione legale, che si è chiuso con ricavi consolidati a quota"Dopo la leggera flessione del 10% registrata tra l’esercizio 2019 e 2020, anche a seguito della situazione pandemica, nello scorso esercizio il Gruppo aveva registrato un incremento dei ricavi del 55% (anno 2021 su anno 2020)", sottolinea la società in una nota.Con riferimento invece all’incremento di fatturato rilevato per l’esercizio 2022 - aggiunge Grifal - "si evidenzia che questo è stato realizzato soprattutto grazie all’apporto di cArtù, l’innovativo cartone ondulato ecosostenibile, le cui vendite sono passate da 6,2 Milioni di Euro a 12,2 Milioni di Euro e che ora rappresentano circa un terzo dei ricavi consolidati del Gruppo.