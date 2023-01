Seduta positiva a Tokyo. Borse cinesi ancora chiuse

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per, dopo la chiusura mista del mercato azionario americano, con l'attenzione degli investitori puntata sulla imminente stagione delle trimestrali. Ancora chiuse le piazze cinesi per il capodanno lunare: Shenzhen e Hong Kong.L'indice giapponeseavanza dello 0,25%. Tendenza positiva anche per(+1,33%).In ribasso(-1,18%); sulla stessa linea, leggermente negativo(-0,29%).Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,27%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 24 gennaio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,17%.Il rendimento dell'tratta 0,44%, mentre il rendimento delè pari 2,99%.