CDP ha impiegato risorse per otre 30 miliardi nel 2022

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti, nel 2022, ha impegnatodi euro, il valore "più alto mai raggiunto nella sua storia" a conferma che "il piano sta portando i suoi frutti". E' quanto affermato dall'Amministratore delegato di CDP, Dario Scannapieco, in occasione della presentazione a Milano dell'impatto delle iniziative del gruppo nel corso dell'anno passato.La cifra rappresenta, che era fissato a 24 miliardi di euro - sottolinea il numero uno di CDP - e risulta inLa Cassa, nel primo anno di operatività del piano, ha attivato, con un"Abbiamo ampliato l'operatività", ha ricordato Scannapieco, aggiungendo che CDP è diventata "il braccio operativo per la messa a terra dei progetti".Fra le attività messe a terra da CDP ilcon strumenti di garanzia e laattraverso fondi di venture capital, private equity e real assets. C'è stato inoltre un incremento importante nei finanziamenti delle infrastrutture, con 24 operazioni, ed una accelerazione sulla cooperazione internazionale.Nel 2022 Cassa depositi e prestiti ha liberato nuove risorse per oltre 800 milioni di euro, 600 milioni da dismissioni perfezionate di investimenti e 200 milioni da cessioni immobiliari gia' realizzate. MchScannapieco ha parlato anche del, ricordando che è stato fatto nel 2021 ed ha subito"per vedere se era ancora valido", ma. L'Ad della cassa ha ricordato cheed "temi caldi" come la transizione energetica e vi sono poi dei. Tra le altre cose con Cassa - ha proseguito - espanderemo l'offerta di advisory, continueremo la vendita di asset non strategici e ci concentriamo sullo sviluppo della SGR immobiliare".Il Piano di CDP ha come, pari al massimo a 1, in quanto "troppo free capital non è una cosa sana" perché le risorse vanno investire ed occorre "bilanciare solidità patrimoniale con un uso efficiente delle risorse".