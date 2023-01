Comcast, trimestrale oltre le attese. Abbonati Peacock superano 20 milioni

Comcast

(Teleborsa) -, colosso statunitense delle telecomunicazioni, ha registratoper ilin aumento dello 0,7% a 30,6 miliardi di dollari. L'è diminuito dell'1,1% a 3 miliardi di dollari e l'utile per azione (EPS) è aumentato del 6,8% a 0,70 dollari. L'è aumentato del 6,5% a 0,82 dollari.Gli, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un EPS rettificato di 0,77 dollari su ricavi per 30,32 miliardi di dollari.terminati il 31 dicembre 2022, i ricavi sono aumentati del 4,3% a 121,4 miliardi di dollari, l'utile netto è diminuito del 62,1% a 5,4 miliardi di dollari e l'EPS è diminuito del 60,2% a 1,21 dollari. L'EPS rettificato è aumentato del 12,7% a 3,64 dollari."Abbiamo raggiunto idi fatturato, EBITDA rettificato ed EPS rettificato della nostra storia e abbiamo restituito agli azionisti la cifra record di 17,7 miliardi di dollari di capitale", ha dichiarato il"Abbiamo realizzato un'impressionante crescita dei ricavi nella- ha aggiunto - abbiamo aumentato ledi 1,3 milioni, il nostro miglior risultato dal lancio;ha più che raddoppiato gli abbonati, superando i 20 milioni alla fine dell'anno e quasi triplicando il fatturato a 2,1 miliardi di dollari".Comcast ha perso 440.000nel trimestre, meno della perdita stimata di Factset di 548.000, poiché la tendenza al taglio della TV via cavo è continuata. La società ha anche perso 26.000nel trimestre, rispetto alla perdita stimata di Factset di 40.000 clienti.