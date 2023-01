EBA, banca norvegese DNB deteneva bond non ammissibili in buffer capitale

(Teleborsa) - L'Autorità bancaria europea (EBA) ha affermato che laha commesso errori nellacome strumenti Tier 2 di legacy perpetue bond (cosiddetti Discos)."Dopo un attento esame delle preoccupazioni sollevate e un esame dei termini e delle condizioni dettagliate delle Disco, l'EBA ha valutato che le Discodi DNB Bank - si legge in una nota - L'EBA ha condiviso con l'autorità competente pertinente questa valutazione affinché la esamini, nonché per essere informata dei prossimi passi che intende intraprendere".DNB ha preso atto che i bond Discos, dal, non faranno più parte del proprio capitale Tier 2 a partire dall'inizio di quest'anno. "DNB soddisfa pienamente tutti i requisiti patrimoniali, nonostante la rimozione delle Discos, ma nel tempo emetterà altri strumenti per mantenere un certo volume di debito", ha aggiunto.