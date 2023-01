Energia, PNRR, Patto Stabilità: cosa ha detto Giorgetti

(Teleborsa) -Lo ha riferito il Ministro dell'Economia e delle Finanza,nell'ambito della 32ma edizione di Telefisco de Il Sole 24 Ore spiegando cheIn ogni caso allo scadere delle attuali misure per la riduzione dei prezzi, che terminano il 31 marzo "il governo prorogherà le misure, ma non nella stessa forma", si provvederà con "meccanismi più efficienti e flessibili, che considerino anche i consumi, che siano attenti alle famiglie e che premino comportamenti virtuosi".SulMa senza snellimento delle procedure e flessibilità operativa, che stiamo chiedendo all'Europa, è difficile realizzarlo". Il Ministro ha ricordato in dibattito in atto nelle istituzioni europee che sarà affrontato anche al Consiglio europeo di febbraio. "Si discute di come aggiornare gli strumenti per renderli più efficienti e efficaci. L'Europa deve aggiornare le regole - ha concluso - in funzione della crescita e collegarle al nuovo patto di stabilità e crescita che non può penalizzare gli investimenti".- "L'Europa - prosegue Giorgetti -ha un sistema di regole costruite a tutela della concorrenza del mercato unico interno, queste regole possono e probabilmente devono essere riviste per consentire alle imprese europee di reggere la concorrenza non solo degli Usa ma anche della Cina. L'Europa deve aggiornare le sue regole in funzione della crescita e questa discussione deve essere collegata alla riforma della"In Europa adesso c'è un grande dibattito che si è avviato e culminerà nel Consiglio europeo di inizio febbraio sulla nuova disciplina degli Aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda la risposta alla sfida posta dagli Usa. In questa discussione - prosegue -