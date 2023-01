INPS: pensioni sotto 800mila nel 2022 e con un mini assegno

(Teleborsa) - Il totale delle pensioni con decorrenza nel 2021 è di 888.972, per un importo medio mensile alla decorrenza di 1.198 euro: di queste, 495.779 sono riferite a donne, per un importo medio mensile di 1.015 euro, e 393.193 a uomini, con 1.429 euro mensili. È quanto rileval'relativo alle pensioni con decorrenza nel 2021 e nel 2022, con rilevazione al 2 gennaio 2023, pubblicato oggi dallLe– si legge nel rapporto – sono state 779.791 in totale, per un importo medio mensile di 1.153 euro: anche in questo caso prevalgono per numero le pensioni femminili, 437.596 contro le 342.195 maschili, a fronte di un(976 euro contro i 1.381 euro degli uomini). Tali valori – spiega l'– si riferiscono alle pensioni di vecchiaia, alle pensioni anticipate – compresi i prepensionamenti per il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD) –, a quelle di invalidità, a quelle ai superstiti delle principali gestioni e agli assegni sociali.In particolare, per quanto riguarda le singole categorie, lesono state: 286.996 pensioni di vecchiaia (compresi gli assegni sociali), 295.072 pensioni anticipate, 52.198 pensioni di invalidità e 254.706 pensioni ai superstiti.: 276.468 vecchiaia, 241.339 anticipate, 42.063 invalidità e 219.921 superstiti.Analizzando le singole gestioni, ilha totalizzato 385.316 pensioni nel 2021 e 345.475 nel 2022; seguono lacon rispettivamente 165.938 e 117.448,(95.234 e 85.519),(83.779 e 75.508),(40.109 e 39.163) ei (41.449 e 35.835). Glisono stati 77.147 nel 2021 e 80.843 nel 2022.