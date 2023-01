Da UniCredit 700 mila euro a Manni Oil Società Agricola per lo sviluppo di The Perfect Oil

UniCredit

(Teleborsa) -, azienda produttrice in Toscana di olio extra vergine di oliva biologico e unica società agricola della Camera di Commercio di Roma ad essere iscritta dal 2018 nell’apposita sezione speciale in qualità di Start-Up Innovativa, ha ottenuto daundi, assistito dall’intervento del Fondo di garanzia gestito da Mediocredito Centrale.Manni utilizzerà il finanziamento concesso da UniCredit a supporto dell’investimento strutturale e dell’espansione del, la produzione di un olio dall’alto valore antiossidante e dalla lunga stabilità nel tempo, la costruzione di un innovativo frantoio oleario ad economia circolare per la valorizzazione degli scarti di produzione attraverso un processo di up- cycling proprietario, la realizzazione di The Oil of Life, una seconda linea di olio più economico e clinical trial sulla farina di oliva antiossidante. La startup, inoltre, parteciperà all’edizione 2023 di UniCredit Start Lab, la piattaforma di business della banca per supportare progetti innovativi.“L’olio Manni è da anni sinonimo di eccellenza ed esclusività sul mercato mondiale dell’olio extra vergine di oliva, con marchio registrato a livello internazionale – ha dichiarato, Founder di Manni Oil Società Agricola –. Grazie al finanziamento di UniCredit e alla garanzia di Mediocredito Centrale siamo riusciti a portare a termine il nostro programma d’investimento The Perfect Oil e a gettare le basi per la crescita futura”.“UniCredit è da sempre concretamente impegnata nel sostegno dei piani di investimento e di crescita dei propri clienti e nel percorso verso un’economia sempre più green e sostenibile. Con questa operazione, siamo lieti di supportare l'ambizioso piano di sviluppo aziendale di Manni, una realtà che combina made in Italy, tecnologia e innovazione" ha aggiunto, Regional Manager Centro di UniCredit.