Odcec Roma, Calì: "Promuovere il ruolo dei commercialisti nella governance delle società"

(Teleborsa) - Lasi arricchisce di un nuovo programma che durerà circa due mesi, dal 31 gennaio al 22 marzo prossimi, ed è dedicato alle competenze di governance per amministratori e sindaci. "Un argomento sempre attuale, perché ogni anno ci sono rinnovi di Consigli di amministrazione e Collegi sindacali, ma anche in continuo mutamento, perché l'evoluzione del contesto macro e microeconomico è incessante così come l'evoluzione della normativa e della giurisprudenza – affermaLa figura del commercialista è particolarmente idonea per incarichi legati alla governance societaria. Bisogna prepararsi scrupolosamente e valutare attentamente i rischi, ma le opportunità sono numerose. Da parte dell'Ordine, c'è la volontà di ampliare il numero di professionisti che si avvicinano a questi incarichi, dando una possibilità anche alla fascia più giovane che poi è anche la più preparata per comprendere e gestire i cambiamenti, dalla digitalizzazione alla sostenibilità".Creare un percorso formativo per avvicinare la categoria a questa tipologia di servizi per le aziende, con prospettive interessanti, è dunque una delle mission dell'Ordine. "Sia l'attività di collegio sindacale che quella di amministratore, se fatta con adeguata attenzione ai rischi, può essere particolarmente interessante a livello professionale – evidenzia–. I commercialisti, per il loro percorso di studi e per la attività professionale svolta, conoscono a fondo le aziende e le loro dinamiche di funzionamento; per questo sono particolarmente idonei a ricoprire incarichi di amministratore e sindaco".Ilproposto presenta una struttura articolata indalle ore 15:00 alle ore 18:00. La data di inizio è fissata a martedì 31 gennaio prossimo. "Il nostro obiettivo è quello di trasferire competenze utili per chi riveste ruoli come componente di CdA, di comitati endoconsiliari ove richiesti dalla normativa, e di membro di Collegio sindacale – sottolinea–. Si parlerà, tra l'altro, di sostenibilità e cambiamento climatico, di tecnologia e Cyber governance, nell'ottica di come queste tematiche impattino sulla strategia dell'azienda".A tenere ledocenti universitari e professionisti esperti in materia. Il percorso formativo verrà svolto in collaborazione conl'associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti con elevata conoscenza nelle tematiche di governance. Nel Comitato scientifico e organizzativo, con