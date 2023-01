Pfizer supera 100 miliardi di ricavi, vede prodotti Covid in calo nel 2023

Pfizer

(Teleborsa) -ha registratoperpari a 100,3 miliardi di dollari, un massimo storico per Pfizer, che riflette una crescita operativa del 30%. Escludendo i contributi di(rispettivamente l'antivirale e il vaccino contro il Covid-19), i ricavi sono cresciuti del 2% a livello operativo. L'utile per azione dell'intero anno è stato di 5,47 dollari, in aumento del 42% anno su anno, edi 6,58 dollari, in aumento del 62% anno su anno, che rappresentano entrambi i massimi storici per Pfizer."Mentre ci rivolgiamo al 2023, prevediamo di stabilire ancora una volta i record, con potenzialmente ile indicazioni che abbiamo mai avuto in un periodo di tempo così breve", ha commentato il"Riteniamo che la combinazione di questi lanci attesi a breve termine, ulteriori prodotti in pipeline che potrebbero potenzialmente arrivare sul mercato a medio termine e i contributi previsti dallo sviluppo del business, abbia il potenziale per preparare l'azienda a unae oltre", ha aggiunto.Per il, Pfizerricavi da 67 a 71 miliardi di dollari e un EPS rettificato da 3,25 a 3,45 dollari. Stima che i ricavi per l'intero anno, esclusi i prodotti COVID-19, cresceranno dal 7% al 9% a livello operativo rispetto all'intero anno 2022.Il colosso statunitense haun fatturato annuo di 13,5 miliardi di dollari dal, al di sotto delle stime di Refinitiv di 14,39 miliardi di dollari, e ha previsto 8 miliardi di dollari di vendite di, al di sotto delle aspettative degli analisti di 10,33 miliardi di dollari.