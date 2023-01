Volotea chiude 2022 con bilancio di 4 milioni di passeggeri in Italia

(Teleborsa) - Il 2022 è stato l’anno record in Italia per Volotea, che ha trasportato 4 milioni di passeggeri in Italia, con unarispetto ai 2,6 milioni dell’anno precedente, facendo registrare un load factor dell’84%., ha ricordato l’annuncio di apertura della settima base operativa italiana a Firenze e la gestione di 4 rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna, mentre nell’estate 2023 Volotea opererà senza compensazioni economiche sulla tratta Olbia – Roma Fiumicino.