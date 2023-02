Aiuti di Stato, ecco cosa ha detto Vestager

(Teleborsa) -che sono stati notificati nell'ambito del meccanismo di esenzioni temporanee alle regole europee in vigore.ha rilevato la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager durante la conferenza stampa di presentazione delche l'Ue propone per sostenere le transizioni digitale e verde., ha aggiunto. Per questo l'esecutivo comunitario ha previsto diverse condizioni sui calcoli degli aiuti che potranno essere autorizzati, in particolare per "pareggiare" piani di sovvenzioni pubbliche erogati da altri"Penso che sia importante avere quellaha sottolineato Vestager. "Penso che la difficoltà non sia nello scenario ipotetico di un aumento di aiuti da una parte e poi dall'altra e cosa avviene in seguito. Penso che l'elemento più importante sia il fatto che diamo aiuti in maniera un po' diversa. Molti di quelli degli Usa sono erogati sotto forma di detrazione fiscale. Anche da noi è possibile,ha spiegato."Anche durante il periodo eccezionale del Covid abbiamo mantenuto le regole" europee sugli aiuti di Stato "e ne abbiamo visto i benefici perché ci sono state differenze gigantesche su come venivano approvati gli aiuti. Alla fine solo il 25% degli aiuti è stato pagato. E quando guardiamo quello che è stato pagato in relazione alSulla proposta didi rilevare una quota di minoranza di ITA (derivata dalla ex Alitalia): "ma se finirà sotto la lente dell'Antitrust Ue "dipende tutto dall'accordo, se è notificabile o no, se fosse così lo valuteremmo come facciamo" solitamente: "guardiamo a tutte le fusioni con grande interesse. Resta da vedere perché non so ancora alcun dettaglio e se accadrà" che l'operazione verrò notificata dall'Italia. Questa la posizione di Vestager che ha risposto ad una domanda su ITA durante la conferenza stampa.