Energy, nuovo strappo in Borsa su prospettive M&A

(Teleborsa) -per per, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia. Dopo lo scatto di mercoledì scorso, quando sulla scia dei risultati preliminari 2022 era passata da 2,7 a 3,2 euro per azione,A spingere gli acquisti sono le parole del CEO Davide Tinazzi, secondo cui "sono confermati tutti gli obiettivi indicati nelle guidance in sede di IPO, incluse le attività di internalizzazione di attività produttive che di internazionalizzazione". "In tale senso è orientata anche la: gli obiettivi in valutazione sono società sia con profilo commerciale che ad alto contenuto tecnico,", ha detto a MF-Dowjones.La presenza commerciale in ambito europeo sarà potenziata nelle aree a maggior mercato dei sistemi di accumulo, come l'area DACH (Germania, Austria, Svizzera), ha detto l'AD, aggiungendo che la società sta "valutando il, che si sta orientando ad una crescita decisa nel nostro settore".Lo strappo odierno è stato registrato a fronte di volumi tutto sommato contenuti, in quanto ilè stato di 370.750 euro, un livello inferiore rispetto agli 872 mila del 25 gennaio e ai 395 mila del giorno seguente. Si tratta comunque di volumi molto maggiori rispetto alla media degli ultimi mesi, considerano che il controvalore mensile di novembre è stato di 680 mila euro e di dicembre 402 mila euro.La società ha iniziato le negoziazioni ad agosto 2022 con unpari a 2,40 euro per azione.