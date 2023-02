GSK, trimestrale oltre le attese. Bene vendite vaccino Shingrix

GSK

(Teleborsa) - La società farmaceutica britannica GlaxoSmithKline () ha riportato undi 25,8 pence per azione sudi circa 7,4 miliardi di sterline neldel 2022. Gli analisti si aspettavano in media un utile rettificato di 21,2 pence per azione su un fatturato di circa 7,1 miliardi di sterline, secondo un consensus fornito dalla società. Il(per l'herpes zoster) ha generato 769 milioni di sterline nel trimestre, superando i 748 milioni attesi dal mercato."Il 2022 è stato un anno fondamentale per GSK, che ha realizzato il cambiamento radicale delle prestazioni su cui ci siamo impegnati, trainato dalla forte crescita di medicinali e vaccini speciali, comprese le vendite record di Shingrix - ha commentato la- Entriamo nel 2023 con, rafforzando la fiducia nelle nostre ambiziose prospettive di vendite e profitti per il 2026"."Allo stesso tempo, continuiamo a costruirebasati sulle malattie infettive e sulla scienza del sistema immunitario, incluso il nostro potenziale nuovo vaccino RSV - ha aggiunto - Questo slancio, insieme a un ulteriore sviluppo del business mirato, significa che GSK sarà anche in una posizione forte per realizzare la crescita dal 2026 in poi".GSKun fatturato in aumento tra il 6% e l'8%, un utile operativo rettificato previsto in aumento tra il 10% e il 12% e un EPS in aumento tra il 12% e il 15%.