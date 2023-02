NVP, ricavi 2022 crescono a doppia cifra

NVP

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha chiuso il 2022 con, non soggetti a revisione contabile, che si attestano a circa 17,4 milioni di euro,rispetto a 13,4milioni di euro nel 2021.ammontano a circa 16,2 milioni di euro, +46% rispetto a 11,1 milioni di euro nel 2021;registra ricavi consolidati pari a circa 1,2 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2021 (2,3 milioni di euro).Ilconsolidato è pari a circa 20,0 milioni di euro (rispetto a 16,3 milioni di euro nel 2021).Lerappresentano per il Gruppo la principale fonte di fatturato, con circa 12,5 milioni di euro in crescita del 39% rispetto a 9,0 milioni di euro nel 2021.Un importante contributo in termini di fatturato, pari a circa 4,5 milioni di euro in crescita del 115% rispetto a 2,1 milioni di euro nel 2021, è attribuibile alle, prevalentemente programmi da studio, e alla moda, con i contratti pluriennali con Banijay, Atlantis, ITV Movie, Fremantle, Mediaset oltre agli eventi come il Milano Fashion Week.Le altre attività residuali hanno apportato al Gruppo ricavi per circa 0,4 milioni di euro.ha dichiarato: "anche su servizi innovativi legati a piattaforme OTT, remote-production e gestione contenuti.a quello del 2022".