Per il 55% degli italiani la sanità ha la priorità su lavoro e caro bolletta

(Teleborsa) - Per più di un italiano su due laoggi è davanti aedtra le priorità che dovrebbe seguire il. Inoltre un italiano su tre crede che l’della Costituzione, che sancisce la salute come diritto fondamentale dell'individuo, non sia oggi pienamente rispettato e per otto su dieci lo Stato dovrebbe investire di più nell’. È quanto è emerso da un sondaggio condotto dae presentato a Roma nel corso della quinta edizione dell’"", quest'anno dedicato al tema "Investing for Life: la salute conta", organizzato daper esplorare gli argomenti chiave delle politiche sanitarie in Italia.Ladedicata ai temi sanitari è passata dall'80% dei primi mesi del 2020 (dati Agcom) a una quota assolutamente residuale ai nostri giorni. Ma per gli italiani il tema resta centrale secondo il sondaggio. Il 55% chiede appunto al governo di investire in Sanità più che sul(48%) o il(47%). Molto distante la(priorità per il 18%), l’istruzione (12%) e la(4%). L’anno precedente - prima dello scoppio dell’emergenza energia - la situazione delle priorità era invertita e cioè prima il Lavoro (59%) seguita da Sanità-salute (52 per cento)Se nel 2021 una delle tre priorità era l’e (preferibile a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid), ad oggi è di maggior rilievo l'. Rimangono invece in cima alla classifica delle priorità lae il. Tra le principali criticità segnalate dagli italiani ci sono i tempi di attesa per accedere agli esami diagnostici necessari per ricevere una prima visita e una visita di follow-up. Nessuna variazione invece per quel che riguarda gliritenuti prioritari dagli italiani: l'area dell'rimane la più urgente, soprattutto al Nord Ovest e tra le donne. Circa due italiani su cinque ritengono poi che l’Italia spenda inmeno rispetto al resto d’Europa, nonostante per il 76% essa debba essere una priorità strategica per il Paese, soprattutto per le donne e per gli over 35.Solo il 16% della popolazione riconosce una valutazione molto positiva al, e solo il 24% al sistema sanitario della regione di appartenenza. Dati in calo rispetto al 2021. Infine, metà della popolazione, soprattutto al Nord, concorda sulla necessità di potenziare il sistema sanitario pubblico e il 29% si aspetta che il nuovo Governo intervenga proprio a favore della sanità pubblica rispetto a quella privata. Vi è però una buona parte della popolazione (29%) che teme non vi sarà cambiamento alcuno.