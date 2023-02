Saras, ACM sigla contratto "funded collar" con BofA su 5% capitale

Bank of America

Saras

(Teleborsa) -(del consigliere Angelo Moratti) ha sottoscritto un cosiddetto "" conavente ad oggetto massime 47.576.140 azioni ordinarie di, pari a circa ile al 50% della propria complessiva partecipazione nella società.Lo comunica in una nota la stessa Saras, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, sottolineando die di non aver emesso né venduto alcuna azione in relazione all'operazione.L'operazione contemplasulle azioni Saras sottostanti, con esercizio automatico al ricorrere delle relative condizioni e con settlement in denaro, ferma restando la facoltà di ACM di optare per la physical delivery delle azioni sottostanti. A garanzia delle obbligazioni finanziarie relative alle operazioni assunte, ACM ha contestualmente stipulato un contratto di pegno con BofA avente ad oggetto le stesse azioni oggetto del collar (che prevede che il diritto di voto rimanga in capo ad ACM, salvo in caso di default) nonché sul saldo di un conto di liquidità appositamente costituito.L'operazione prevedead ACM per un importo calcolato in ragione del numero di azioni ordinarie Saras sottostanti l'operazione collar e di un prezzo di riferimento quantificato ai sensi del contratto collar, che sarà rimborsato a rate alla scadenza di ciascuna tranche dell'operazione collar.