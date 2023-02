Scioperi in Gran Bretagna, 500mila dipendenti pubblici protestano contro stagnazione salari e inflazione

(Teleborsa) - Laaffronta oggi una delle maggiorinegli ultimi dieci anni nel. Ad incrociare le braccia ci sono gli insegnanti, i dipendenti di oltre 100 dipartimenti ed enti pubblici, personale di frontiera e addetti ai trasporti. Secondo quanto riporta il Guardian lo sciopero coinvolge fino ache protestano contro lae l’altaCirca l'85% delle 23.000inrisulta chiuso del tutto o in parte per la protesta dei docenti che come gli appartenenti alle altre categorie chiedono un adeguamento salariale al caro vita. Sono duramente colpiti anche i, per lo sciopero dei macchinisti. Le azioni interessano i 14 maggiori operatori, e si prevede un aumento dei disagi neglie delle code nelle sale dell'immigrazione a causa degli scioperi del personale.Molti picchetti sono stati organizzati dai sindacati di fronte alle sedi dei, come quello dell'Istruzione, e davanti alle università, in quanto è coinvolto nell'agitazione anche il personale degli atenei. Intanto continua il muro contro muro fra il governo conservatore e le associazioni dei lavoratori. Non sono previsti infatti nuovi colloqui tra ministri e sindacati. La segretaria all'istruzione,, ha incontrato quattro sindacati della scuola all'inizio di questa settimana ma il confronto si è risolto in un nulla di fatto. Keegan ha inoltre criticato la protesta degli insegnanti definendola "non necessaria" sostenendo che lesono in corso e l'esecutivo ha offerto la disponibilità per un aumento dei salari.