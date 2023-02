Snap aumenta perdita nel 2022, ancora notevoli venti contrari

Snap

(Teleborsa) -, società statunitense di fotocamere e social media, ha registrato undi 1.300 milioni di dollari nel, rispetto ai 1.298 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. Laè stata di 288 milioni di dollari, compresi gli oneri di ristrutturazione di 34 milioni di dollari, rispetto all'utile netto di 23 milioni di dollari dell'anno precedente. La società ha riportato undi 14 centesimi, battendo le stime di Wall Street di 11 centesimi.Nell'i ricavi sono aumentati del 12% a 4,6 miliardi di dollari. La perdita netta è stata di 1.430 milioni di dollari, inclusi oneri di ristrutturazione di 189 milioni, rispetto ai 488 milioni di dollari nel 2021."Abbiamo concluso un 2022 impegnativo con 375 milioni di utenti attivi giornalieri, una crescita del fatturato annuo del 12% su base annua e un free cash flow per l'intero anno positivo - ha affermato il- Continuiamo ad affrontarementre cerchiamo di accelerare la crescita dei ricavi e stiamo facendo progressi nel migliorare il ritorno sull'investimento per gli inserzionisti e innovando per approfondire il coinvolgimento della nostra community".Date le incertezze relative all'ambiente operativo, Snap ha deciso diper i ricavi o l'EBITDA rettificato per il primo trimestre del 2023.