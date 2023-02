UniCredit supporta i piani di sviluppo sostenibile di Serenissima Ristorazione

(Teleborsa) -supporta i piani di sviluppo sostenibile direaltà italiana attiva nel settore della ristorazione commerciale e collettiva, con posizioni di leadership nello specifico segmento della gestione delle mense ospedaliere. In linea con l'attenzione nei confronti della sostenibilità integrata, già dimostrata nei percorsi di crescita intrapresi negli ultimi anni, il Gruppo vicentino ha siglato con UniCredit l'accordo per unalegata al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità.II finanziamento, denominato, è la soluzione ad hoc studiata da UniCredit per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità, ed è vincolato al raggiungimento di due obiettivi ESG che l'azienda si è impegnata a realizzare entro 3 anni: da un lato l'incremento in percentuale delle nomine a Quadro direttivo e a Dirigente delle dipendenti donne sul totale, dall'altro la promozione e l'organizzazione di percorsi formativi per tutti i lavoratori volti a promuovere buone pratiche di sostenibilità, tanto in ambito lavorativo quanto in ambito privato.Attraverso il, UniCredit riconosce all'azienda, al momento dell'erogazione, una riduzione del tasso rispetto alle condizioni offerte previste per queste operazioni, con successiva verifica del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG, prefissati alla stipula del finanziamento."In tutti i settori la sostenibilità è diventata un fattore critico di successo riconosciuto dal mercato e l'operazione da noi strutturata in favore di Serenissima Ristorazione – dichiara– ne è la conferma. UniCredit conferma così la propria capacità e la determinazione nel supportare le aziende che vogliono migliorare la sostenibilità del proprio business generando un impatto positivo verso l'ambiente e, più in generale, le comunità in cui operano. Lo facciamo garantendo non solo credito agevolato ma anche consulenza mirata perché la sostenibilità è al centro del nostro modo di fare business"."Siamo orgogliosi di aver ottenuto il sostegno di una realtà finanziaria importante come Unicredit per consolidare e rafforzare il percorso intrapreso nella sostenibilità – ha affermato– Il punto di arrivo di questo percorso è di integrare la sostenibilità nel nostro modello di business, per farla diventare un elemento fondamentale delle nostre scelte strategiche. Un obiettivo impegnativo e ambizioso che, con il supporto finanziario di Unicredit, continueremo a perseguire in modo sempre più concreto, con progetti specifici per valorizzare la parità di genere, incrementare la presenza femminile nei ruoli apicali e promuovere programmi di formazione rivolti a diffondere una sempre maggiore consapevolezza rispetto alle tematiche ambientali e sociali".ha avviato un percorso rivolto a ridurre il suo impatto ambientale e a creare valore economico e sociale per i suoi diversi interlocutori e pubblici di riferimento, tanto da essere stata riconosciuta nel maggio 2022 come una delle 300nella categoria Servizi di Ristorazione, da parte dell