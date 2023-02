PA, Formez: pubblico conferma "appeal", più donne ai concorsi

(Teleborsa) -È quanto rileva il rapportopresentato nella sede dell'associazione della stampa estera in Italia e curato dal centro studi e attività internazionali dal quale emerge cheDall'analisi del bilancio dell'attività di gestione delle procedure concorsuali negli ultimi dodici anni emerge, dunque, la persistente attrattività del comparto pubblico, anchesoprattuttoche hannoper ogni posto assegnatoCome sottolineato, elevata la partecipazione delleSi registra poi l'elevata età media dei nuovi ingressiaspetto decisivo per il raggiungimento dell'obiettivo di abbassare l'età media del personale pubblico. Inoltre, l'elevato livello di scolarizzazione dei candidati (l'80% dei candidati possiede infatti una laurea) e la persistente difficoltà a coprire il fabbisogno di profili professionali tecnici o particolarmente specializzati o emergenti, che già dalle prove iniziali (eventuali preselettive e scritti) registrano un abbattimento della partecipazione rispetto alle candidature (sotto al 30% dei convocati per statistici, informatici, ingegneri e architetti).: l'affacciarsi sulla scena del fenomenoprobabilmente derivato, in un sistema più moderno e ordinario, anche dalla cannibalizzazione tra procedure per profili assimilabili a vario titolo. In primis per i requisiti di accesso richiesti, tra i quali i candidati vincitori scelgono in base a criteri di utilità soggettiva, quale la stabilità del rapporto di lavoro o la sede di servizio. Per esempio, il 41,5% dei candidati ai concorsi banditi dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2022 ha partecipato a più procedure;Dall'indagine emerge poi che accanto alle tradizionali attività di supporto alle amministrazioni per lo sviluppo della capacità amministrativa, il miglioramento della performance e la crescita dei processi di semplificazione,organizzazione delle procedure di reclutamento del personale, elaborazione di modelli di lavoro flessibile alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.Il rapporto oltre al volume sui dati principali è composto da altri