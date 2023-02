BCE. Pallavicini: “Prioritario garantire stabilità dei prezzi e integrità del mercato unico”

(Teleborsa) - “A fronte del calo registrato nel mese di, l’inflazione nell’resta elevata e continua a destare. In tale contesto, la decisione delladi aumentare idello 0,5% portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 3%, è una mossa annunciata che si colloca nel solco della. Nonostante le incognite legate allo scenario geopolitico e il rallentamento della crescita, l’economia dell’Eurozona si è dimostrata più resiliente delle previsioni, un segnale incoraggiante che deve essere letto con un cauto ottimismo. L’integrità e il funzionamento del mercato unico restano una priorità che occorre salvaguardare a tutela della competitività delle imprese europee e degli asset strategici, anche alla luce dei massicci piani di aiuti varati daLo ha dichiarato, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Morrow Sodali S.p.A., in merito all’aumento dei tassi di interesse deciso dalla BCE."In questa prospettiva, – ha aggiunto – ilannunciato dalla Commissione europea rappresenta uno strumento necessario volto a rilanciare lo sviluppo tecnologico e accompagnare i processi diin atto. Per quanto riguarda il versante interno, i fondamentali del nostro Paese restano solidi e consentono di gestire una politica monetaria più restrittiva orientata a garantire la stabilità dei prezzi. È essenziale, al contempo, perseguire politiche di bilancio prudenti e attuare quelle riforme strutturali che sono indispensabili per realizzare gliprevisti dal”.