Borse UE in calo. Deludono i conti delle big tech USA

Apple

Alphabet

Amazon

TIM

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Pirelli

Saipem

Unicredit

Intesa Sanpaolo

Ferrari

Moncler

Terna

Nexi

OVS

Banca MPS

SOL

Illimity Bank

Maire Tecnimont

Wiit

Industrie De Nora

IREN

(Teleborsa) - Avvio debole per i mercati europei che scontano la delusione per i risultati trimestrali die dell'outlook fornito da. Gli investitori appena usciti dalla due giorni delle banche centrali guardano ora con trepida attesa al dato clou della settimana: il, che sarà annunciato oggi alle 14.30 ora italiana. Gli addetti ai lavori stimano una creazione di nuovi posti di lavoro, a gennaio, minore rispetto al mese precedente, e prevedono un aumento del tasso di disoccupazione.Sul versante macroeconomico, l’ha indicato una marginale espansione , ad inizio 2023 e dopo sei mesi di contrazione. Sul fronte societario, focus sucon il nuovo CdA che si riunirà il prossimo 24 febbraio , per esaminare l' offerta giunta da KKR Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,092. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.914,6 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 76,29 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +175 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,85%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,65%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,28%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,29%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,44%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 29.238 punti.di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,78%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,51%.avanza dell'1,23%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,90%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,67%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,49%.scende del 2,20%.Calo deciso per, che segna un -2,07%.di Milano,(+5,50%),(+5,04%),(+2,69%) e(+2,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,46%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,42%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,4%.Tra ledi maggior peso:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 51,6 punti; preced. 48 punti)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 2%)10:00: PMI servizi (atteso 50,7 punti; preced. 49,8 punti)10:00: PMI composito (atteso 50,2 punti; preced. 49,3 punti)11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,9%).