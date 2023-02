Intesa, Messina: risultato 2023 "ben al di sopra" del 2022, situazione macro migliorata

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Nel 2022"ha raggiuntoche aveva dato dopo l'inizio della guerra. Come abbiamo già dimostrato in più occasioni, sappiamo superare i nostri obiettivi". Lo ha affermato, presentando i risultati 2022 alla comunità finanziaria. La banca ha chiuso l'anno con un utile netto di 5,5 miliardi di euro, che non considera gli accantonamenti e le rettifiche per 1,4 miliardi legati all'esposizione in Russia e Ucraina, superando le indicazione del piano per un risultato sopra 5 miliardi.La banca distribuirà 3 miliardi di euro di dividendi cash per il 2022, pari ad un payout ratio del 70%, con la(1,7 miliardi di euro) che "sarà, portando complessivamente la distribuzione addizionale a 3,4 miliardi di euro", ha detto il banchiere.Messina ha detto che "è incorporato nel nostro DNA". Inoltre, i risultati hanno "confermato l'obiettivo di essere una banca Zero-NPL con l'esposizione verso la Russia prossima allo zero", mentre la realizzazione del piano di impresa 2022-2025 "procede a pieno ritmo".L'AD ha anche fornito una fotografia favorevole per il 2023, sottolineando che la banca sta "osservando". Inoltre, "lae prevediamo che l'economia italiana recupererà già nel 2024 nel caso ci dovesse essere una diminuzione quest'anno", considerando anche che "prezzi inferiori alle attese di energia e materie prime contribuiranno a ridurre la pressione inflazionistica".Per quanto riguarda il, Intesa si aspetta una "solida crescita dei ricavi, trainata dagli interessi netti, unita al continuo focus sul cost management, che determina un aumento significativo del risultato della gestione operativa". Inoltre, la "forte riduzione delle rettifiche nette sui crediti genererà una crescita delrispetto ai 5,5 miliardi di euro di risultato netto 2022, basandoci su assunzioni conservative".