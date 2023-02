TIM valuta l'offerta arrivata da KKR. CdA si aggiorna al 24 febbraio

TIM

Vivendi

(Teleborsa) - Ci vorrà ancora un po' di tempo per conoscere il, dopo che il fondo infrastrutturale americano, già azionista in Fibercop, con una, ha presentato aun', inclusa Fibercop e Sparkle, ma ilriunitosi pe esaminarla ha deciso di"TIM rimane aperta ache dovesse nel frattempo concretizzarsi, e continuerà nel dialogo con i propri stakeholders", sottolinea una breve nota al termine del CdA.L'offerta non vincolante - aveva spiegato ieri il Gruppo in una nota - "è riferita a una, fermo restando che dall'acquisto scaturirebbe larispetto a TIM". Tradotto: KKR non ha definito la quota partecipativa in TIM ma questa dovrà essere di maggioranza.Nel frattempo, ilche il governo "presentata dal fondo Kkr" e "reputala salvaguardia deie laquale la rete nazionale di telecomunicazioni". Occorrerà poi capire quali saranno le valutazioni del CdA e ledei due azionistiFrattanto,, portando a casa un, per effetto delle speculazioni che normalmente seguono la presentazione di un'offerta e prima che si conosca il prezzo della stessa.di euro, esclusa la dorsale della rete (Backbone) ed a seconda che si consideri la quota detenuta da KKR in Fibercop (rete secondaria), che spingerebbe verso il basso l'offerta, e la partecipazione in Sparkle (cavi sottomarini), che porterebbe l'investimento sulla parte alta della forchetta. Ma c'è da considerare che il socio francese Vivendi aveva già definito "irricevibile" l'ipotesi di un'offerta da 20 miliardi.