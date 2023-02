Iccrea Banca, Pastore: "Prospettive positive per il 2023: percorso di ripresa è alle porte"

(Teleborsa) - "Iccrea ha chiuso il 2022 con una crescita ancora migliore rispetto agli anni precedenti confermando il percorso iniziato tre anni fa. L'aumento dei tassi di interesse pesa sugli investimenti delle imprese e la domanda ma come gruppo Iccrea continuiamo ad aumentare i prestiti e pensiamo di continuare a farli crescere anche nel prossimo triennio. Non abbiamo segnali di rallentamento. Continueremo ovviamente a selezionare imprese e famiglie meritevoli". È quanto ha affermatomargine del congresso Assiom Forex.Riguardo ai prossimicome più severi quest'anno, Pastore ha detto che il "gruppo ha le carte in regola" e arriva "con un significativo add on patrimoniale" che permette di affrontare con serenità gli scenari negativi disegnati dallo stress test.Entro l'anno Iccrea sceglierà il partner per la bancassicurazione. "Scaduto l'accordo con Generali a fine 2022 – ha detto il– abbiamo aperto la gara e nel secondo semestre avremo la short list. Vedremo se sarà un partner unico o due. Per noi c'è molto interesse abbiamo 2400 filiali in tutta Italia"."Noi riteniamo che il 2023 possa essere un anno di discrete soddisfazioni perché le preoccupazioni che avevamo tutti, due o tre mesi fa, in questo momento sono un po' più ridotte. Contiamo, pertanto, che l'inflazione possa scendere nel corso del 2023 restituendo, quindi, alle famiglie e alle imprese capacità di spesa e naturalmente la possibilità di onorare i debiti. Il sistema bancario potrà, quindi, continuare a supportare l'economia e contemporaneamente fare giusti margini per consentire un ulteriore rafforzamento del settore"."Beh sì, forse per parlare di inversione di tendenza è un po' presto. Tuttavia se qualche mese fa avevamo delle preoccupazioni in più, oraauspichiamo che non ci siano grandi cambiamenti sulle attuali aspettative e quindi che il tema dell'energia non peggiori, che le questioni della guerra non peggiorino e che l'inflazione scenda: a questo punto un percorso di ripresa è alle porte".