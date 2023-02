Nusco spicca il volo dopo risultati preliminari

Nusco

(Teleborsa) -, che passa di mano con un. Scambi in aumento rispetto alla media giornaliera per 79mila azioni passate di mano. A fare da assist al titolo hanno contribuito gli, che hanno evidenziato per l'anno 2022 un fatturato superiore ai 50 milioni di euro, comprensivo del contributo della neo-acquisita Pinum Doors & Windows.Nusco, società attiva nel settore dei serramenti in PVC, legno, alluminio e ferro, sta crescendo con determinazione all'estero e conta di portare avanti questa crescita organica anche in futuro, con prospettive positive per il 2023.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato. Fra l'altro Nusco vanta una performance da inizio anno pari a +30% realizzato sostanzialmente nel mese di gennaioLe implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 1,851 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 1,611. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 1,455 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.